وكالة المسجد النبوي تستعرض استعدادات إقامة "ندوة الفتوى في الحرمين 2"

وفي إطار الاجتماعات الدورية لاستعراض الاستعدادات والترتيبات لإقامة النسخة الثانية المرتقبة من ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما، وبناءً على توجيه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ عقدت اللجنة المشرفة على تنظيم الندوة اجتماعًا؛ برئاسة وكيل رئيس الشؤون الدينية لوكالة المسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري، بمكتبه بوكالة المسجد النبوي، وبحضور وكيل رئيس الشؤون الدينية لشؤون المسجد الحرام المشرف العام على مكتب الرئيس بدر آل الشيخ؛ لمناقشة الاستعدادات لإقامة الندوة المرتقبة، والبحوث والأوراق التي تقدم فيها، إلى جانب برامج الندوة، وتفاصيل إقامة المعرض المصاحب لها.