وكالة المسجد النبوي تستعرض استعدادات إقامة "ندوة الفتوى في الحرمين 2"

تستهدف رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إبراز الأثر الإيجابي للنسخة الثانية لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، في التيسير على قاصديهما؛ والتي تقام برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لأول مرة في رحاب المسجد النبوي.
وتحرص رئاسة الحرمين على إظهار الحدث بالشكل المميز الذي يليق بشرف المكان، وشرف حصولها على الرعاية السامية، فضلًا عن أهمية الندوة المتعلقة بالفتوى وبفقهها عنوانًا ومضمونًا، ومواكبة النوازل والمستجدات الفقهية.
وفي إطار الاجتماعات الدورية لاستعراض الاستعدادات والترتيبات لإقامة النسخة الثانية المرتقبة من ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما، وبناءً على توجيه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ عقدت اللجنة المشرفة على تنظيم الندوة اجتماعًا؛ برئاسة وكيل رئيس الشؤون الدينية لوكالة المسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري، بمكتبه بوكالة المسجد النبوي، وبحضور وكيل رئيس الشؤون الدينية لشؤون المسجد الحرام المشرف العام على مكتب الرئيس بدر آل الشيخ؛ لمناقشة الاستعدادات لإقامة الندوة المرتقبة، والبحوث والأوراق التي تقدم فيها، إلى جانب برامج الندوة، وتفاصيل إقامة المعرض المصاحب لها.
وقال وكيل رئيس الشؤون الدينية لوكالة المسجد النبوي، الدكتور: محمد الخضيري؛ إن وكالة المسجد النبوي حريصة على التحضير الاستباقي للندوة، وإظهارها بشكل لائق ومميز؛ لكونها تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وأهمية موضوعها الذي يمس الملايين من قاصدي وزائري الحرمين الشريفين.
وأشار وكيل رئيس الشؤون الدينية لشؤون المسجد الحرام المشرف العام على مكتب الرئيس بدر آل الشيخ إلى أن بلادنا المباركة حريصة على العناية بالفتوى وبفقهها؛ لأهميتها الكبرى في مواكبة النوازل والمستجدات الفقهية، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وأهمية رسالة الحرمين الشريفين في بيان المنهج الصحيح في الفتوى، وتعزيز دورها ومكانتها ومنزلتها في نفوس المسلمين، مؤكدًا على حث رئيس الشؤون الدينية؛ بضرورة إظهار الندوة بما يليق بمكانتها ورعايتها الملكية الكريمة.
وتأتي أهمية انعقاد الندوة بنسختها الثانية في رحاب المسجد النبوي، تجسيدًا لمنزلة المكان الذي شهد التشريعات والوقائع والأحكام، ولإثراء موضوع الفتوى من أهل الاختصاص؛ بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين وأداء شعائرهم التعبدية بالنفع، خصوصًا أن للفتوى دورًا مهمًا في إيضاح العلوم الشرعية، وأداء الشعائر والمناسك على أكمل وجه؛ وفق سنن الهدى، في يسر ووسطية واعتدال.
ويُعد عقد "ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما" في نسختها الثانية برحاب المسجد النبوي امتدادًا لجهود قادة هذه البلاد المباركة في خدمة الحرمين الشريفين، وإيصال رسالتهما السامية إلى العالم كله، وفق المنهج الوسط المعتدل المستمد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه محمد ﷺ.