استشاري: 80% من مرضى السمنة يستعيدون الوزن خلال 3 سنوات والسمنة مرض مزمن يرتبط بأكثر من 200 مرض

وأشار إلى أن خفض الوزن بنسبة 10 إلى 15% ينعكس إيجابًا على كثير من هذه الأمراض، وقد يؤدي إلى تحسن أو اختفاء بعضها مثل السكري وارتفاع الضغط والكوليسترول. كما لفت إلى أن السمنة لدى النساء ترتبط بمشكلات صحية مثل تكيس المبايض، ضعف الخصوبة، وعدم انتظام الدورة الشهرية، مبينًا أن خفض الوزن يسهم في علاج هذه الحالات بفعالية.