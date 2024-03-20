بـ 421 معدة وآلية.. أمانة القصيم تباشر مواقع تجمعات الأمطار في بريدة

كثفت أمانة منطقة القصيم جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، وذلك في الطرق والشوارع والأحياء السكنية بمدينة بريدة، من خلال استخدام أكثر من 421 من المعدات والآليات وبجهود 70 فرقة شملت 633 من الكوادر البشرية.