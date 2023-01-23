"عمليات السعودية".. تقنيات مبتكرة تواكب التطور الذي يشهده عالم الطيران بالمملكة

والتقت "واس" بنائب الرئيس لمركز عمليات الضيوف التكاملي ثامر بن إبراهيم الدعيرم، الذي أكد أن مبنى عمليات السعودية يتألف من أقسام عديدة يأتي في مقدمتها مركز عمليات الضيوف التكاملي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط, والثاني عشر على مستوى العالم، إذْ تبلغ مساحته 1,300 متر مربع،ومجهَّز بـ 141 محطة عمل تعمل بطرق مبتكرة مع مراعات أعلى معايير السلامة من ناحية التفاعل التلقائي مع أي أحداث وتحديات قد يواجهها المركز، حيث يعد القلب النابض للخطوط السعودية ويؤدي مهامه في إطار منظومة متكاملة مع جميع القطاعات وشركات المجموعة.