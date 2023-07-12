بأطباق منوّعة من المطبخ السعودي.. "فنون الطهي" تجذب زوّار "خيرات الباحة"

جذب ركن هيئة فنون الطهي المشارك في فعاليات مهرجان خيرات الباحة بنسخته الثالثة، الذي ينظّمه حالياً فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمتنزه رغدان، الزوّار بأطباقه المنوّعة من مأكولات المطبخ السعودي التي تشتهر بها منطقة الباحة.
ويضم الركن عدة أجنحة تتضمن جناح الطهي الحي للأطباق الذي يعرض فيه طبخات للحضور بشكل مباشر من طهاة مشهورين بمنطقة الباحة، مثل الخبزة المقناة، والعصيدة والمرق والدغابيس وغيرها.
وتحدّد وقت الإعداد المباشر للأطباق عند الساعة 6:30 والساعة 9:00 مساءً من كل يوم ولمدة نصف ساعة خلال فترة إقامة المهرجان، وجناح مختص بالقهوة السعودية الذي يعكس رمز الضيافة والكرم السعودي، حيث يقدم خمسة أنواع للقهوة السعودية من جميع أنحاء المملكة بشكلٍ مجاني، وتشمل مناطق: الوسطى والجنوبية والشمالية والغربية والشرقية، وجناح الهدايا المنوّعة والمستوحاة من بيئة الطهي السعودي، حيث تقدم الهدايا في قالب من الخياطة بالصوف لأنواع من أدوات الطهي المختلفة.
وخُصص جناحان للأسر المنتجة لعرض أنواع مختلفة من الطهي في منطقة الباحة من العريكة والعصيدة، والخبزة المقناة والفتة والسمن والعسل والدغابيس.
وتهدف مشاركة هيئة فنون الطهي تحت إشراف وزارة الثقافة إلى دعم فنون الطهي في مختلف مناطق المملكة، وتوعية المجتمع المحلي بخيرات الباحة الموسمية.
يُذكر أن مهرجان خيرات الباحة الذي انطلقت فعاليته الأربعاء الماضي ويستمر لمدة 14 يوماً يشارك فيه، نحو 40 ركناً للمزارعين والأسر المنتجة والحرفيين، و5 أركان لهيئة فنون الطهي، و4 أركان للوزارة ومشتلين زراعيين والذي يعد واجهة سياحية زراعية للمنطقة.