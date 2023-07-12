بأطباق منوّعة من المطبخ السعودي.. "فنون الطهي" تجذب زوّار "خيرات الباحة"

وتحدّد وقت الإعداد المباشر للأطباق عند الساعة 6:30 والساعة 9:00 مساءً من كل يوم ولمدة نصف ساعة خلال فترة إقامة المهرجان، وجناح مختص بالقهوة السعودية الذي يعكس رمز الضيافة والكرم السعودي، حيث يقدم خمسة أنواع للقهوة السعودية من جميع أنحاء المملكة بشكلٍ مجاني، وتشمل مناطق: الوسطى والجنوبية والشمالية والغربية والشرقية، وجناح الهدايا المنوّعة والمستوحاة من بيئة الطهي السعودي، حيث تقدم الهدايا في قالب من الخياطة بالصوف لأنواع من أدوات الطهي المختلفة.