سويسرا تتصدّر والسعودية ثانياً.. تفاوت كبير في متوسط أسعار تذاكر السينما عالمياً

وأوضح التقرير أن الدول الأوروبية تحتل عديداً من المراكز الأولى في قائمة التذاكر الأغلى عالمياً، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة عشرة في القائمة، حيث يبلغ متوسط سعر تذكرة السينما فيها 11.25 دولار.