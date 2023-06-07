سويسرا تتصدّر والسعودية ثانياً.. تفاوت كبير في متوسط أسعار تذاكر السينما عالمياً
كشفت دراسة أجراها موقع "فاينانس انديكس"، المتخصّص في مؤشرات الأسواق المالية، عن تفاوت كبير في أسعار تذاكر السينما على مستوى العالم، حيث تصدّرت سويسرا القائمة كأغلى دولة في هذا الجانب.
ويبلغ متوسط سعر التذكرة في سويسرا 21.02 دولار، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بمتوسط سعر 17.34 دولار، وتأتي الدنمارك في المرتبة الثالثة بمتوسط سعر تذكرة 17.25 دولار.
وأوضح التقرير أن الدول الأوروبية تحتل عديداً من المراكز الأولى في قائمة التذاكر الأغلى عالمياً، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة عشرة في القائمة، حيث يبلغ متوسط سعر تذكرة السينما فيها 11.25 دولار.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار التي تمّ ذكرها متوسطة، ويمكن أن يزيد او ينخفض قليلاً سعر التذكرة داخل كل دولة بناءً على عدة عوامل مختلفة مثل نوعية الفيلم وتوقيت العرض والمنطقة وغيرها من العوامل المؤثرة.
وفي نهاية التقرير، جاءت القائمة التالية لمتوسط أسعار تذاكر السينما في بعض الدول:
1- سويسرا: 21.02 دولار.
2- السعودية: 17.34 دولار.
3- الدنمارك: 17.25 دولار.
4- فنلندا: 16.06 دولار.
5- السويد: 13.76 دولار.
6- النرويج: 13.49 دولار.
7- آيسلندا: 13.09 دولار.
8- أستراليا: 13.03 دولار.
9- هولندا: 12.85 دولار.
10- لوكسمبورج: 12.85 دولار.