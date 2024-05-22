المياه الوطنية تبدأ استقبال طلبات توصيلات المياه في 6 أحياء بجدة

بدأت شركة المياه الوطنية استقبال طلبات العملاء لخدمة توصيلات المياه في (6) أحياء بجدة، هي: الهدى والألفية1 و2 والأجاويد الشرقي وإسكان الأمير فواز ومخطط الفيصل)، ويأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتنفيذ مشاريعها التطويرية لرفع كفاءة الخدمات، ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع نسبة التغطية في الأحياء غير المخدومة بشبكات المياه والخدمات البيئية.