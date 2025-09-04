مرصد جامعة المجمعة الفلكي يعلن الجدول الزمني لرصد خسوف الأحد

يشهد العالم مساء الأحد 15 ربيع الأول 1447هـ الموافق 7 سبتمبر 2025م، خسوفًا كليًا للقمر يُعد الأخير خلال هذا العام الميلادي، حيث سيكون مشاهدًا في المملكة ابتداءً من الساعة 6:28 مساءً بتوقيت الرياض.
ويبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 8:30 مساءً ليستمر حتى 9:52 مساءً، فيما تصل ذروته عند 9:11 مساءً تقريبًا. وتنتهي جميع مراحله عند الساعة 11:55 مساءً، لتستغرق مدته نحو 5 ساعات و29 دقيقة.
وأوضح المرصد الفلكي بجامعة المجمعة أن الظاهرة ستكون مرئية في معظم مناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا، إضافة إلى شرق أمريكا الجنوبية والمحيطين الأطلسي والهندي والهادئ.
وبيّن المرصد أن الخسوف يحدث دائمًا عند اكتمال البدر في منتصف الشهر القمري، إلا أنه لا يتكرر شهريًا بسبب ميل مدار القمر عن مدار الأرض بنحو 5 درجات، ما يجعل حدوثه أمرًا نادرًا نسبيًا.
كما أعلن المرصد عن برنامج خاص لرصد الظاهرة واستقبال الزوار من الرجال والنساء في مقر المرصد عند الساعة 4:00 مساءً، حيث ستقام ورشة عمل متخصصة حتى الساعة 5:30 مساءً، يليها جولة تعريفية في مرافق المرصد.
وتبدأ مراحل الخسوف الفعلية عند الساعة 6:30 مساءً بدخول القمر في شبه الظل، ثم بداية الخسوف الجزئي عند 7:27 مساءً، يليه الخسوف الكلي عند 8:31 مساءً، وصولًا إلى الذروة عند الساعة 9:11 مساءً. وينتهي الخسوف الكلي عند 9:52 مساءً، ثم الخسوف الجزئي عند 10:56 مساءً، وأخيرًا خروج القمر من شبه الظل عند 11:56 مساءً.