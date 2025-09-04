مرصد جامعة المجمعة الفلكي يعلن الجدول الزمني لرصد خسوف الأحد

وتبدأ مراحل الخسوف الفعلية عند الساعة 6:30 مساءً بدخول القمر في شبه الظل، ثم بداية الخسوف الجزئي عند 7:27 مساءً، يليه الخسوف الكلي عند 8:31 مساءً، وصولًا إلى الذروة عند الساعة 9:11 مساءً. وينتهي الخسوف الكلي عند 9:52 مساءً، ثم الخسوف الجزئي عند 10:56 مساءً، وأخيرًا خروج القمر من شبه الظل عند 11:56 مساءً.