"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الانتحاري على مركز تعليمي خاص في كابل

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الهجوم الانتحاري الذي استهدف يوم 30 سبتمبر 2022، مركزًا تعليميًّا في منطقة دشت بارشي غرب العاصمة كابل، وأدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير حسب مصادر السلطات الرسمية، إلى 19 قتيلًا وعشرات الجرحى.