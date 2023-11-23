بجوائز تتخطى الـ 70 مليون ريال.. إقامة مهرجان خادم الحرمين للهجن في فبراير المقبل

وقال: "الموافقة الكريمة على إقامة مهرجان يحمل مسمى خادم الحرمين الشريفين للهجن، هي تشريفٌ لجميع منسوبي هذه الرياضة الأصيلة، ورمزية تعبّر عن الدعم غير المحدود الذي نلقاه في قطاع رياضة الهجن، وهو ما كان له الدور الأساس للوصول بهذه الرياضة إلى مصاف الرياضات العالمية".