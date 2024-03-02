في اجتماع قيادة "PaRD "2024.. أمين "كايسيد": جهودنا في لشبونة تضع الأساس لعام من العمل الفعّال

وشهد الاجتماع وجودًا كبيرًا لـ 162 عضوًا في PaRD، من بينهم الحكومات والهيئات المتعددة الأطراف، ومجموعة متنوعة من المنظمات؛ حيث كان الاجتماع في المقام الأول لقاءً قياديًّا داخليًّا ومنبرًا حيويًّا لأعضاء مجلس الإدارة والشركاء المشاركين في مجالات العمل، وفرق العمل للتداول حول خطة العمل التشغيلية لـ PaRD لعام 2024، والتخطيط المالي، وتحديد الأحداث الرئيسة في العام المقبل وفرصة قيّمة لاستعراض إنجازات الشراكة عام 2023، التي شملت مشاركة نشطة في قمة أهداف التنمية المستدامة، والقمة العالمية للقيادات الدينية، والمنتدى السنوي للشراكة، وجناح الأديان في مؤتمر الأطراف COP28، وغيرها من المشاركات.