"البرلمان العربي" يشيد بنجاح وساطة ولي العهد في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

وأكدَ العسومي -في بيان له اليوم- أن نجاح المبادرة السعودية ليس مستغربًا على السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة ودورها القيادي والمحوري والحضور والتفاعل بقوة في حل النزاعات الإقليمية والدولية، ودعم جهود السلام والاستقرار في كل بقاع العالم، معربًا عن تقدير البرلمان العربي لتلك الخطوة التي أسهمت في الإفراج عن الأسرى بالتعاون مع حكومتي روسيا وأوكرانيا، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.