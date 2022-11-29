وفد "أدبي حائل" يزور الغزالة لإبراز ما تحتويه المحافظة من كنوز تراثية ومعالم تاريخية

وعن الجانب السياحي، قال رئيس اللجنة السياحية في غرفة حائل منصور بن سليمان الغسلان: "من خلال تجربتنا بالمجال السياحي والترفيهي وجدنا أن العمل الوحيد الذي يختصر الوقت والجهد هو إقامة المهرجانات لتكون وسيلة للتعريف عن أماكن الميز النسبية أو أماكن الجذب السياحي في أي مكان، لذا أقترح أن يقام في محافظة الغزالة مهرجان ثقافي سياحي ترفيهي دائم وبعدة مواقع يهتم بالتراث والآثار، ونحن بحكم خبرتنا في هذا المجال على استعداد تام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإقامة أي مهرجان في هذه المحافظة التي تتوفر فيها مكامن الجمال والميز النسبية، بالإضافة إلى وجود القرية التراثية فيها وهذه بحد ذاتها وجهة سياحية، ومن المهم أن يكون المستثمر الأول هم شباب المحافظة، ويجب أن نستغل وجود طريق الحج والعمرة للجذب السياحي إلى المحافظة".