"لوكهيد مارتن" تُوَقع اتفاقيات مع شركات سعودية لتصنيع أجزاء من منظومة "ثاد" الدفاعية

وكان وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، قد رَعَيَا حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية؛ وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي، الحدث الدولي الرائد في قطاع الدفاع والأمن الذي تنظمه "الهيئة"، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير 2024م، بمدينة الرياض.