"مدني جازان" ينتشل غريقًا من وادي لجب

شهد وادي لجب مساء أمس مأساة، تمثلت في غرق شاب في مياه الوادي الجارية.
وفي التفاصيل، انتشل مدني جازان شخصًا، غرق في وادي لجب بمحافظة الريث. وشارك في أعمال البحث الفرق التطوعية.
وتشهد جبال محافظة الريث وأوديتها إقبالاً كبيرًا من الزوار والسياح الذين أخذوا يتوافدون على المواقع السياحية في السعودية، التي تشهد اهتمامًا.
وكان وادي لجب قد شهد أمطارًا غزيرة؛ سالت إثرها السيول، فيما أطلقت فِرق الدفاع المدني تحذيراتها للمتنزهين للخروج من الوادي.
ويعد وادي لجب من أهم المواقع السياحية وأبرزها، ويعتبر مزارًا يتجه إليه الزائرون من أبناء المنطقة وغيرها من مناطق السعودية على مدار العام.
ووادي "لجب" عبارة عن صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل "القهر زهوان".