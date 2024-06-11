رحلات ترددية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من وإلى المسجد الحرام على مدار الساعة

وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية من خلال خدمة النقل الترددي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام من وإلى المسجد الحرام ، عبر مسارات محددة من قبل الجهات المختصة ، وتقليل الكثافة والازدحام في المنطقة المركزية خلال موسم حج هذا العام ، من أجل المساهمة في تيسير كل السبل لضيوف الرحمن ، لينعموا بتأدية مناسكهم الدينية بكل يسر وأمان وسلاسة وبخيارات متعددة.