رحلات ترددية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من وإلى المسجد الحرام على مدار الساعة

ضمن الجهود التي تسخِّرها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، لخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة خدمة "النقل الترددي " على مدار الساعة لضيوف البرنامج من مقرات سكنهم في مكة المكرمة إلى المسجد الحرام ذهابا وإيابا ، من أجل تمكينهم من أداء العمرة و الصلاة في الحرم المكي الشريف
وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية من خلال خدمة النقل الترددي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام من وإلى المسجد الحرام ، عبر مسارات محددة من قبل الجهات المختصة ، وتقليل الكثافة والازدحام في المنطقة المركزية خلال موسم حج هذا العام ، من أجل المساهمة في تيسير كل السبل لضيوف الرحمن ، لينعموا بتأدية مناسكهم الدينية بكل يسر وأمان وسلاسة وبخيارات متعددة.
وعبر عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عن شكرهم العميق لوزارة الشؤون الإسلامية ، على خدمة النقل الترددي من وإلى المسجد الحرام ، والذي أتاح لهم أداء الصلوات الخمسة المفروضة في الحرم المكي الشريف خلال رحلة مناسكهم للحج ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويلبسه لباس الصحة والعافية ، ويحفظ ولي عهده الأمين .