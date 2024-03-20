تدشين برامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في مالي

ويبلغ عدد المستفيدين من البرامج أكثر من (5000) صائم وصائمة، حيث سيتم تنفيذه في مسجد مقر تجمُّع أهل السنة والجماعة في موسابوغو، ومسجد جامعة الملك خالد بن عبدالعزيز في بجلان، ومسجد عمر بن الخطاب في نياماكورو.