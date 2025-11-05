65 اتصالًا في الدقيقة .. 93 ألف مكالمة استقبلها مركز العمليات الأمنية أمس

وأوضح المركز أن منطقة الرياض سجلت أعلى عدد من المكالمات بواقع 41,451 مكالمة، تلتها مكة المكرمة بـ28,326 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ16,767 مكالمة، فيما تلقت المدينة المنورة 6,787 مكالمة.