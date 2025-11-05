65 اتصالًا في الدقيقة .. 93 ألف مكالمة استقبلها مركز العمليات الأمنية أمس

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بوزارة الداخلية أنه تلقى يوم الثلاثاء الرابع من نوفمبر 2025 نحو 93,331 مكالمة، بمعدل 65 اتصالًا في الدقيقة، وذلك ضمن جهوده في متابعة البلاغات الأمنية والخدمية بمختلف المناطق.
وأوضح المركز أن منطقة الرياض سجلت أعلى عدد من المكالمات بواقع 41,451 مكالمة، تلتها مكة المكرمة بـ28,326 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ16,767 مكالمة، فيما تلقت المدينة المنورة 6,787 مكالمة.
وأكد المركز أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، مشددًا على أن أي بلاغ كاذب يُعد مخالفة نظامية يُحاسَب مرتكبها وفق الأنظمة المعمول بها.