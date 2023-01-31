"فاجعة الفجر بالقريات".. 7 وفيات تستدعي تحذيرات "المدني": هذا ما تحتاج إليه منازلكم

عادت تنبيهات سابقة للدفاع المدني حول أجهزة كشف الدخان للواجهة مجدداً، اليوم، عقب حادث الحريق المؤلم الذي وقع بالقريات فجراً وانتهى بوفاة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال.
وكان الدفاع المدني قد شدّد في وقتٍ سابق ولا يزال، على ضرورة تركيب أجهزة كشف الدخان في المنازل وعدم الاستهانة بالدور الذي تقوم به، لما لها من دور كبير في الكشف عن الحرائق قبل تفاقمها، وتفادي خسارة الأرواح والممتلكات.
وأطلقت المديرية العامة عدداً من الحملات التوعوية المكثفة والبرامج الإعلامية والتعليمات الإرشادية للتعريف بأهمية تركيب أجهزة كواشف الدخان بالمنازل للحيلولة دون الخسائر البشرية والمادية التي قد تحدث بسبب غياب تلك الأجهزة عن المنازل.
وخصصت الحملات لنشر ثقافة السلامة من أخطار ومسببات الحرائق، وتعزيز القدرة على التصدي لها، إضافة إلى التوعية بضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة، والتي تعمل على تحسس وكشف الحرائق في بدايتها مما يُمكّن السكان من التعامل معها قبل استفحالها وتزايد احتمالات خطرها.
وكان قد لقي سبعة أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال، وأُصيب شخص آخر، إثر حريق شب في منزلهم فجر اليوم، في أحد الأحياء بمحافظة القريات.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن عبدالعزيز الضويحي، أن الدوريات الأمنية بمحافظة القريات مررت فجر اليوم بلاغاً لعمليات الدفاع المدني، وذلك عند الساعة 4:54 دقيقة فجراً يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكوّن من دور أرضي بحي التسهيلات.
وعلى الفور تمّ تحريك الفرق اللازمة للموقع حيث تمّ اقتحام المنزل وإخماد الحريق، وتمّ العثور على أربع حالات في حالة حرجة ونُقلوا للمستشفى ثم تُوفي منهم ثلاث حالات، كما تم العثور أيضاً على ثلاثة أطفال متوفين في إحدى الغرف وأخرى لرجل.