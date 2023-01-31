"فاجعة الفجر بالقريات".. 7 وفيات تستدعي تحذيرات "المدني": هذا ما تحتاج إليه منازلكم

وكان الدفاع المدني قد شدّد في وقتٍ سابق ولا يزال، على ضرورة تركيب أجهزة كشف الدخان في المنازل وعدم الاستهانة بالدور الذي تقوم به، لما لها من دور كبير في الكشف عن الحرائق قبل تفاقمها، وتفادي خسارة الأرواح والممتلكات.