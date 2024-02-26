وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع نظيره الأردني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، والمستشارة في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.