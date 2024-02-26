وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع نظيره الأردني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.