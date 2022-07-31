"القصبي": "الإعلام المرئي والمسموع" تستحدث ترخيصًا يُمنح للأفراد للإعلان في وسائل التواصل

كما اشتملت الاشتراطات على وجوب أن تُعرض الإعلانات من خلال حساب مُسجَّل لدى الهيئة، ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخَّص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني، سواء بالكتابة أو شفهيًّا، على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.