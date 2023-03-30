أطياب الكعبة وأدوات غسلها وحياكة كسوتها.. "شؤون الحرمين" تدشّن جناحها بوقف الملك عبدالعزيز

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الجناح يستعرض جهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والأعمال التي تسهم في إثراء ثقافة المعتمرين؛ مفيدًا بأن المعرض يحظى بالعديد من المعروضات كأطياب الكعبة المشرفة وأدوات غسلها، بالإضافة إلى حياكة كسوة الكعبة عبر منسج كسوة الكعبة المشرفة.