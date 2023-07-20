"الفتح" يُعرف مواطني النمسا بالمملكة في "فيديو" حصد 22 مليون مشاهدة

من جانبه قال الأكاديمي في مجال الاتصال بجامعة الملك سعود، طارق الأحمري: "الفريق الإعلامي بنادي الفتح يقدم مبادرة جميلة في التعريف بالسعودية وثقافتها وموروثها ومشروعاتها الوطنية في النمسا، ويعرّف بطريقة ناعمة وذكية بالنادي، والجميل أنهم أيضًا ينشرون لقطات وتعبيرات تخصّ الأندية الأخرى مثل النصر والهلال، دون تعصب رياضي".