"الفتح" يُعرف مواطني النمسا بالمملكة في "فيديو" حصد 22 مليون مشاهدة

حصد "فيديو" وطني، أنتجه نادي الفتح، مدته ثلاث دقائق ونصف، يستطلع فيه آراء مواطني النمسا حول المملكة؛ 22 مليون مشاهدة في وقت قصير.
وأجاب أحد الأطفال ببراءة حول مدى معرفته بالسعودية، فربطها بنادي النصر واللاعب كريستيانو رونالدو، فيما أوضح شاب أنه يعرف السعودية ومكة والمدينة.
وبادر المركز الإعلامي في فريق الفتح، بتعريف المارّة عن المشروعات السعودية؛ مثل مشروع "نيوم"، وتعريفهم به عبر فيديوهات مرئية.
كما حرصوا على التعريف بالقهوة السعودية، وتقديمها للبعض بجانب التمر، وإهدائهم البشت السعودي، وقميص نادي الفتح.
"مبانٍ رائعة وشعب رائع".. هكذا عبرت سيدة نمساوية عن معرفتها بالسعودية، مشيرة إلى أنها تحتضن مكة؛ وهي المكان المقدس للمسلمين من شتى بقاع الأرض.
فيما قال مُسنٌّ: إنه يعرف أن المملكة من أوائل الدول المنتجة للنفط، وكان يعرف الملك فيصل، رحمه الله، عندما كان ملكًا للسعودية.
وعن الأندية السعودية التي يعرفونها؛ قالت فتاة: إنها تعرف نادي الهلال. واختتم الفيديو بعبارة: "لنكن وبكل فخر واعتزاز خير سفراء لبلادنا العظيمة".
من جانبه قال الأكاديمي في مجال الاتصال بجامعة الملك سعود، طارق الأحمري: "الفريق الإعلامي بنادي الفتح يقدم مبادرة جميلة في التعريف بالسعودية وثقافتها وموروثها ومشروعاتها الوطنية في النمسا، ويعرّف بطريقة ناعمة وذكية بالنادي، والجميل أنهم أيضًا ينشرون لقطات وتعبيرات تخصّ الأندية الأخرى مثل النصر والهلال، دون تعصب رياضي".