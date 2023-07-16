بدء استقبال طلبات المتقدمين على درجتي البكالوريوس والدبلوم ‏بجامعة حائل

وأكدت ضرورة دخول الطلبة المقبولين على حساباتهم، بعد إعلان نتائج القبول ‏عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة؛ لتأكيد القبول خلال ‏الفترة المحددة؛ مشيرة إلى أنه في حال عدم تأكيد المتقدم للقبول؛ سوف يتم استبعاده ويعد ‏قبوله ملغيًّا؛ منوهة بأن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون ‏يوم الأحد 12 محرم 1445هـ، ‏الموافق 30 يوليو 2023م.‏