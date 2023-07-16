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بدء استقبال طلبات المتقدمين على درجتي البكالوريوس والدبلوم ‏بجامعة حائل

أكدت ضرورة دخول الطلبة المقبولين على حساباتهم بعد إعلان النتائج
بدء استقبال طلبات المتقدمين على درجتي البكالوريوس والدبلوم ‏بجامعة حائل

بدأت جامعة حائل -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم- باستقبال طلبات المتقدمين ‏على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1445هـ، والذي يستمر حتى ‏‏2 من شهر محرم 1445هـ، الموافق 20 يوليو 2023م؛ حيث تستقبل العمادة ‏طلبات المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.‏

وبيّنت الجامعة أن عملية القبول تتم حسب نوع الشهادة الثانوية ‏والنسبة الموزونة؛ وبناءً ‏على ذلك تظهر الرغبات للمتقدمين الذين عليهم ‏تحديد الرغبات حسب الأولوية، ‏ويمكنهم تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق ‏بوابة القبول المحدد؛ حيث سيتم إشعار ‏المقبولين بنتيجة القبول يوم الخميس 9 ‏محرم 1445هـ، الموافق 27 يوليو 2023م؛ ‏وذلك من خلال الرسائل النصية على رقم ‏الهاتف المحمول للمتقدم المدون في البيانات ‏الأساسية.‏

وأكدت ضرورة دخول الطلبة المقبولين على حساباتهم، بعد إعلان نتائج القبول ‏عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة؛ لتأكيد القبول خلال ‏الفترة المحددة؛ مشيرة إلى أنه في حال عدم تأكيد المتقدم للقبول؛ سوف يتم استبعاده ويعد ‏قبوله ملغيًّا؛ منوهة بأن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون ‏يوم الأحد 12 محرم 1445هـ، ‏الموافق 30 يوليو 2023م.‏

جامعة حائل

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