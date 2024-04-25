"كاوست" و"نيوم" تكشفان عن أكبر مشروع لإحياء الشعاب المرجانية في العالم

يشار إلى أن الشعاب المرجانية تُعتبر موطناً لـنحو 25% من الكائنات البحرية المعروفة، وعلى الرغم من أنها تغطي أقل من 1% من قاع البحر، إلا أنها تشكل منظومة حاضنة للعديد من الكائنات البحرية، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل العلماء يشعرون بالقلق الشديد إزاء العوامل التي تهدد حياة الشعاب المرجانية، ولا سيما ظاهرة ارتفاع معدل الابيضاض الجماعي لها، حيث يُقدِر الخبراء أن نحو 90% من الشعاب المرجانية العالمية سوف تتعرض لإجهاد حراري شديد بصورة سنوية بحلول عام 2050.