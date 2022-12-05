القبض على بلغاري سرق محفظة سائحة سعودية في باريس

ألقت شرطة مكافحة الجريمة الفرنسية، القبض على لص من الجنسية البلغارية (٢٣ عامًا) بالجرم المشهود عندما وضع يده في "حقيبة يد" سيدة سعودية وسرق محفظتها في منطقة مزدحمة بالسياح.
وذكر تقرير فرنسي أن النشالين والمحتالين ينتشرون بشكل كبير وسط باريس؛ حيث يتواجد السياح بكثرة؛ وهو ما جعل السلطات في المدينة تُكثّف الأمن مؤخرًا في المناطق التي يتواجد فيها السياح لحمايتهم من اللصوص.
وأشار التقرير إلى أن رجال شرطة مكافحة الجريمة في باريس تتبعوا أحد اللصوص بالقرب من متحف اللوفر؛ حيث كان يراقب سيدة سعودية ويضع نظراته على بعض الأكياس التي تحملها أثناء تسوقها.
وتابع التقرير أنه حاول سرقة بعض المارة في المناطق المزدحمة قبل أن يقترب من السائحة السعودية ويتمكن من وضع يده داخل حقيبتها ويسرق محفظتها، وقام رجال الأمن على الفور بإيقافه، وإعادة المسروقات، وتسليمه إلى مركز الشرطة.