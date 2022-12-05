القبض على بلغاري سرق محفظة سائحة سعودية في باريس

وتابع التقرير أنه حاول سرقة بعض المارة في المناطق المزدحمة قبل أن يقترب من السائحة السعودية ويتمكن من وضع يده داخل حقيبتها ويسرق محفظتها، وقام رجال الأمن على الفور بإيقافه، وإعادة المسروقات، وتسليمه إلى مركز الشرطة.