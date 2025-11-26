شاهد.. الفلكي "الثقفي" يُعيد إحياء مزولة الطائف بعد 41 عامًا من الغياب

بدأ الفلكي محمد بن رده الثقفي، خبير المراصد الفلكية السعودية والعربية، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الأربعاء، تفعيل "مزولة الطائف الشمسية"، حيث قام بأول رصد لظاهرة حركة الشمس الظاهرية عند الساعة الثامنة صباحًا، وذلك عبر المزولة التي تتبع رحلة الشمس في مسار مدار الجدي الواقع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، موضحًا من خلالها المدة المتبقية على نهاية فصل الخريف فلكيًا، والذي ينتهي بعد 24 يومًا وفق نظام المزولة.