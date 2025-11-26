شاهد.. الفلكي "الثقفي" يُعيد إحياء مزولة الطائف بعد 41 عامًا من الغياب

بدأ الفلكي محمد بن رده الثقفي، خبير المراصد الفلكية السعودية والعربية، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الأربعاء، تفعيل "مزولة الطائف الشمسية"، حيث قام بأول رصد لظاهرة حركة الشمس الظاهرية عند الساعة الثامنة صباحًا، وذلك عبر المزولة التي تتبع رحلة الشمس في مسار مدار الجدي الواقع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، موضحًا من خلالها المدة المتبقية على نهاية فصل الخريف فلكيًا، والذي ينتهي بعد 24 يومًا وفق نظام المزولة.
وقال "الثقفي" في تصريح خصّ به "سبق" التي رافقت الحدث ميدانيًا: المزولة عبارة عن مجسم رخامي بارتفاع 5 أمتار، وتُستخدم في تحديد الوقت النهاري من شروق الشمس حتى غروبها، إلى جانب تحديد وقتي أذان الظهر والعصر، والفصول الأربعة فلكيًا، والفصول الزراعية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن المزولة تُعد تحفة فلكية نادرة عالميًا، وهي من تصميم الفلكي البروفيسور الألماني "هينفر"، وقد أُهديت من شركة سيمنز للطاقة إلى شركة كهرباء الطائف في أبريل 1984م (1404هـ).
وأضاف: "ظلت المزولة محفوظة لدى أمانة الطائف حتى وُضعت ضمن مجسمات ممشى 'محور النور' مقابل السوق المركزي، لكن دون تفعيل وظيفتها الفلكية بسبب غياب المختصين في هذا المجال".
وبيّن الثقفي أنه، وبصفته خبيرًا في المزاول الشمسية، أعاد تفعيل المزولة بعد 41 عامًا من الغياب، مؤكدًا أنها تُعد من النوادر على مستوى العالم وتحتضنها مدينة الطائف، مشيرًا إلى أنه يعتزم تفعيلها بشكل أوسع، وتنفيذ برامج وأحداث فلكية من خلالها خلال المرحلة المقبلة.