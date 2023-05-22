فريق طبي بجازان يُنهي معاناة ثمانيني مع انحسار في التوصيل الكهربائي لخلايا القلب

وبيّنت أنه على الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية قسطرة لتركيب جهاز منظم لضربات القلب؛ للمساعدة في الحفاظ على المستوى الطبيعي لضربات القلب من الجيل الحديث، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ مؤكدة أن الجهاز يعد من الأجهزة الحديثة التي توصل إليها علم كهربائية القلب، يتم زراعته مباشرة في البطين الأيمن للقلب من خلال القسطرة ودون موصلات كهربائية وبطارية تحت الجلد، ويتميز عن الأجهزة العادية التقليدية بصغر الحجم وصغر حجم البطارية الخاصة به وطول مداها؛ حيث تعمل لمدة 15 عامًا دون الحاجة لتغييرها.