"مختصة" تحذر من استخدام الأدوية والوصفات العشبية لإنقاص الوزن عقب زراعة الكبد والكلى

‏يذكر أن الدكتورة حنان الغامدي شاركت في عدد من المؤتمرات الدولية والمحلية ممثلة للسعودية وجامعة الإمام منذ عام 2008م ولها أكثر من 45 بحثاً محكماً منشوراً ومشاركة في تأليف كتب طيبة، وأسهمت كذلك في إنشاء مركز زراعة الأعضاء في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، وأجرت العديد من عمليات زراعة الأعضاء للمرضى في مستشفى الملك التخصصي وجراحة الكبد والسمنة والمناظير المتقدمة في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل مجاناً، حيث تتوفر الإمكانات غير المتاحة في المراكز الأقل تخصصاً في هذا المجال.