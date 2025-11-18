AliExpress تطلق مبيعات 11.11 وجمعة السوبر وسط إقبالٍ كبير من المتسوقين في السعودية

* 29% من المتسوقين يخططون لمشترياتهم الموسمية قبل فترة طويلة مسبقاً، بما في ذلك رمضان والعيد ونهاية العام.

* 35% يستعدون للتسوق قبل أسابيع من انطلاق العروض الكبرى، مما يجعل السعوديين من أكثر المتسوقين تخطيطاً في المنطقة.

* 35% من ميزانية التسوق مخصصة للهدايا، يركّز منها 41% على منتجات الجمال والعناية الشخصية، و 35% على الأزياء والإكسسوارات، و 32% على الأجهزة التقنية والهواتف.

* 72% يرون أن العروض الترويجية والخصومات الحصرية هي المحفز الأكبر للشراء، بينما أكد 70% من مستخدمي AliExpress في المملكة أنهم تمكنوا من تحقيق وفورات كبيرة هذا العام بفضل المنصة.