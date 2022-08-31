حفاظًا على شبابنا.. ضربات “مكافحة المخدرات” الاستباقية تقطع يد “المفسدين”

يواصل رجال مكافحة المخدرات توجيه ضربات موجعة لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، بعد إحباط تهريب ملايين الأقراص من الإمفيتامين المخدر.
وتأتي هذه الضربات الاستباقية ضمن الحرب المستمرة على المخدرات لأن أمن الوطن خط أحمر، لأجل عدم العبث بأهم ثروة وطنية وهم شباب وشابات هذا الوطن، وقطع الطريق على كل مفسد ومروج العبث بعقولهم.
وتعد هذه المهمة الأمنية ضربة استباقية قوية لمهربي المخدرات، حيث ضبط رجال مكافحة المخدرات في المملكة نحو 47 مليون قرص إمفيتامين والقبض على مستقبليها بالميناء الجاف في منطقة الرياض، وهم 8 أشخاص، ستة منهم من الجنسية السورية واثنين من الجنسية الباكستانية.
ويأتي ذلك استمرارًا لسعي الشبكات الإجرامية في محاولاتها لتهريب المخدرات إلى المملكة، حيث أخفت الشحنة في حاويات للطحين، ولكن يقظة رجال الأمن بمكافحة المخدرات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك كشفت عن محاولاتهم اليائسة وكانت لهم بالمرصاد.
وتمت مداهمة الموقع والقبض على المشاركين في تهريبها وعددهم (8) مقيمين، (6) من الجنسية السورية و(2) من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (47) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.