حفاظًا على شبابنا.. ضربات “مكافحة المخدرات” الاستباقية تقطع يد “المفسدين”

وتعد هذه المهمة الأمنية ضربة استباقية قوية لمهربي المخدرات، حيث ضبط رجال مكافحة المخدرات في المملكة نحو 47 مليون قرص إمفيتامين والقبض على مستقبليها بالميناء الجاف في منطقة الرياض، وهم 8 أشخاص، ستة منهم من الجنسية السورية واثنين من الجنسية الباكستانية.