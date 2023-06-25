الزواج وابن صاحب الفندق.. روايات الرحالة "سوزوكي" عن المملكة قبل 80 عامًا: دهشة!

ومنذ اليوم الأول لوصوله مكة المكرمة، دوّن الضيف القادم من أقصى شرق آسيا مشاعر أهالي العاصمة المقدسة عند استقبال الحجاج: "قدم لاستقبالنا صاحب المكان الذي سنقيم به في مكة، وكان يحمل معه ماء زمزم، وفور تسلّمنا التصريح أعطانا الماء، ورحّب بنا وبدا سعيدًا جدًا من أجلنا، لم يكن الوحيد الذي ظهرت على وجهه علامات السعادة، بل كان جميع من حولنا سعداء من أجلنا؛ لأننا مسلمون، والمسلم أخو المسلم، هكذا يرشدنا القرآن، وشعرنا بالسعادة وسط هؤلاء الإخوة، فكلنا مسلمون، وكان هذا هو أسعد وقت في حياتنا، لا توجد بيننا أسرار، التفّ حولنا العديد من الناس، وأخذوا ينادون: يابانيون.. يابانيون.. كما لو كانوا لم يشاهدوا يابانيين من قبل، فأرادوا أن يصافحونا، وامتدّت الأيدي بالسلام، أيادٍ بيضاء، وأيادٍ سمراء، لم تتوقف الأيدي الممتدة إلينا بالمصافحة".