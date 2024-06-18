أمين العاصمة المقدسة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح وتميز موسم الحج

وأكد أن ما تحقق في موسم الحج هذا العام من نجاح كان بفضل الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة بتوفير جميع الإمكانات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، مما أسهم بعد توفيق الله في أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة.