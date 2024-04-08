"الأمن الغذائي": جاهزون لبدء استلام القمح المحلي للموسم الحالي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي موعد بدء استلام القمح المحلي للموسم الحالي 1445/1446هـ (2024م) ليكون ابتداءً من يوم الأحد 12 / 10 / 1445 هـ الموافق 21 / 4 / 2024 م، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد أن حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارة المالية سعر الشراء لهذا الموسم عند ( 1800) ريال للطن.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6 / 6 /1445 هـ، المتضمن قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وأن يكون تحديد السعر دوريًا بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الهيئة وفروعها استكملت جميع الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة من خلال منصة "محصولي" ابتداءً من يوم الأحد 5 / 10 / 1445 هـ الموافق 14 / 4 / 2024م لاختيار مقر التوريد، وحجز مواعيد التسليم، والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، انتهاءً بإغلاق حساباتهم وإيداع الهيئة لمستحقاتهم المالية بحساباتهم المسجلة دون الحاجة لمراجعة أيًا من فروع الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت هذا الموسم على استمرار تطوير خدماتها الإلكترونية والتي أسهمت بتيسير وتسهيل الإجراءات على المزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك بإطلاق خدمة الواتساب الجديدة هذا الموسم والتي من خلالها يستطيع المزارعون إجراء كافة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالمنصة، إضافة إلى تمكينهم من الدخول على المنصة عن طريق النفاذ الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه رسالة نصية للمزارعين المؤهلين والمسجلين بالمنصة لبدء إجراءات الاستلام.