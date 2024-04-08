"الأمن الغذائي": جاهزون لبدء استلام القمح المحلي للموسم الحالي

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الهيئة وفروعها استكملت جميع الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة من خلال منصة "محصولي" ابتداءً من يوم الأحد 5 / 10 / 1445 هـ الموافق 14 / 4 / 2024م لاختيار مقر التوريد، وحجز مواعيد التسليم، والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، انتهاءً بإغلاق حساباتهم وإيداع الهيئة لمستحقاتهم المالية بحساباتهم المسجلة دون الحاجة لمراجعة أيًا من فروع الهيئة.