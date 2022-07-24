"الغطاء النباتي" يبحث الحلول الفعَّالة للحفاظ على غابات "المانجروف"

يُذكر أن المركز يهدف إلى حماية مواقع الغطاء النباتي، وتنميتها، واستدامتها، والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول السعودية، فضلاً عن الكشف عن التعديات، ومكافحة الرعي الجائر، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ودعم جهود مكافحة التغير المناخي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والارتقاء بجودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.