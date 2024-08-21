في إطار تحسين جودة الحياة.. اعتماد 3154 مخططاً سكنياً بالشرقية

اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية، 3154 مخططاً سكنياً، على مستوى المنطقة التي تضم 9 محافظات و453 حياً تحت نطاقها.
ويهدف التخطيط العمراني بالمنطقة إلى تحسين جودة الحياة في المخططات السكنية، وجعلها صديقة للإنسان من خلال تهيئة البنية التحتية السليمة، والمرافق، والممرات المشاة، وزيادة الرقعة الخضراء.
وأوضح مهندس التخطيط الحضري والإقليمي في الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة الشرقية المهندس عبدالعزيز الربيع؛ أن اعتماد المخططات أصبح أسهل وأسرع عبر "البوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الشرقية"، الذي يُتيح تقديم المخططات إلكترونياً، ويستغرق اعتماد المخطط حالياً 90 يوماً، مشيراً إلى أن تطبيق "المستكشف الجغرافي" يعد قاعدة بيانات شاملة تجمع جميع المعلومات المتعلقة بالمخططات والتراخيص والبنية التحتية، ويمكن للجميع الاستفادة منه.
وبيّن "الربيع"؛ أن وزارة البلديات والإسكان تعمل على إيجاد هوية عمرانية لجميع مناطق المملكة، بما في ذلك المنطقة الشرقية، مشيداً بتجاوب المكاتب الهندسية في تصميم المباني وفق الهوية العمرانية الخاصة بالمنطقة، لافتا النظر إلى أن تسمية وترقيم الشوارع يتم من قِبل لجان مختصّة بقيادة الأمانة وإمارات المناطق، وفق معايير محدّدة ومعاجم ومصطلحات معتمدة.