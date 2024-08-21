في إطار تحسين جودة الحياة.. اعتماد 3154 مخططاً سكنياً بالشرقية

وبيّن "الربيع"؛ أن وزارة البلديات والإسكان تعمل على إيجاد هوية عمرانية لجميع مناطق المملكة، بما في ذلك المنطقة الشرقية، مشيداً بتجاوب المكاتب الهندسية في تصميم المباني وفق الهوية العمرانية الخاصة بالمنطقة، لافتا النظر إلى أن تسمية وترقيم الشوارع يتم من قِبل لجان مختصّة بقيادة الأمانة وإمارات المناطق، وفق معايير محدّدة ومعاجم ومصطلحات معتمدة.