"آل عاتي" لـ"سبق": دول C5 مؤهّلة للعب دور مؤثر في أمن الطاقة العالمي

وأضاف: أن "أهمية انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى "C5" في كونها الأولى من نوعها، وأنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميًّا".