بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال.. “بلوم إنفست” تعلن عن توقيع اتفاقيات استراتيجية لتأسيس صناديق عقارية متنوعة

أعلنت شركة بلوم إنفست عن إبرام مجموعة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع نخبة من المطورين العقاريين والجهات الاستثمارية، بهدف تأسيس صناديق عقارية متنوعة وتطوير مشاريع فندقية وسكنية وتجارية في مواقع استراتيجية داخل المملكة، بإجمالي استثمارات يتجاوز 6 مليارات ريال.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لتعزيز حضورها في قطاع إدارة الأصول العقارية، والتوسع في تطوير المشاريع النوعية التي تتماشى مع مستهدفات القطاع العقاري والنمو العمراني في مختلف مدن المملكة.

وشملت الاتفاقيات الموقعة إطلاق فندق جديد ضمن صندوق رمال بارك بالشراكة مع رتال للتطوير العمراني وبالتعاون مع فنادق ماريوت، إضافة إلى اتفاقية مع أزدان للتطوير العقاري لتأسيس صندوق قرية الأعمال بقيمة 677 مليون ريال في حي الندى على طريق المسار الرياضي، لتطوير مجموعة من المباني المكتبية الفاخرة.

كما تضمّنت الاتفاقيات تأسيس صندوق أبراج المشاريع الأولى بالتعاون مع شركة المشاريع الأولى، على أرض تتجاوز مساحتها 10,640 مترًا مربعًا وبقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار ريال، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى لإنشاء صندوق سكاي ريزيدنس بقيمة 450 مليون ريال على أرض تبلغ مساحتها 2,805 متر مربع.

وأبرمت بلوم إنفست مذكرة تفاهم مع حيازة للتطوير العقاري بقيمة 600 مليون ريال لتطوير مشاريع نوعية جديدة. إلى جانب مذكرة تفاهم مع مجموعة عبدالمحسن الرصيص لتعزيز التعاون الاستراتيجي بقيمة 478 مليون ريال.

وفي جانب التمويل، وقّعت الشركة اتفاقية تمويل مع بنك الجزيرة لتمويل صندوق رمال بارك والذي يبلغ حجمه 1.4 مليار ريال بهدف تطوير أعمال الصندوق كما تم توقيع اتفاقية مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار – مسار، وبالتعاون مع حيازة العقارية، لحجز أرض في مكة المكرمة بهدف تأسيس صندوق عقاري جديد لبناء برج فندقي بقيمة مليار ريال.

كما شملت المبادرات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة رافن العقارية لتأسيس صندوق عقاري استثماري، ومذكرة أخرى مع شركة إنمار للاستثمار والتطوير العقاري لإنشاء صندوق عقاري جديد، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع شركة العوالي العقارية لتأسيس صناديق عقارية جديدة ضمن شراكة استراتيجية، ومذكرة تفاهم مع شركة تزايد للتطوير العقاري لإطلاق صندوق يستهدف تطوير مشاريع إضافية مميزة.

وأكدت بلوم إنفست أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطتها لتعزيز دورها في تطوير وإدارة الصناديق العقارية وتنويع محفظتها الاستثمارية عبر مشاريع تغطي القطاعات الفندقية والسكنية والمكتبية في مواقع استراتيجية داخل المملكة، بما يسهم في دعم نمو القطاع العقاري ورفع جودة الأصول وتحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين.

تُعد بلوم إنفست واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في إدارة الاستثمار العقاري وادارة الأصول في المملكة، حيث رسّخت مكانتها خلال السنوات الماضية كجهة موثوقة وشريك استثماري استراتيجي للمطورين والمستثمرين. وبخبرة تمتد لسنوات طويلة في تصميم الهياكل الاستثمارية وتنفيذ المشاريع النوعية، و استطاعت الشركة بناء محفظة قوية ومتنامية تضم أكثر من 58 صندوقاً عقارياً تغطي مختلف القطاعات الفندقية والسكنية والتجارية والمكتبية والبنية التحتية، مع حضور واسع في المواقع الأكثر نمواً في المملكة.

وتتميّز بلوم إنفست بقدرتها على ابتكار حلول استثمارية مرنة، وتحقيق قيمة مستدامة عبر دورة الاستثمار كاملة من استقطاب الفرص، مروراً بالدراسات الفنية والمالية، وصولاً الى الإدارة وتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين. هذا النمو المتسارع يعكس التزام الشركة بالمساهمة في تطوير المشهد العقاري في المملكة وتعزيز جودة الأصول ورفع مستوى القطاع بما يتوافق مع رؤية 2030.