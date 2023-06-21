أكثر من 500 فني ومشرف صيانة ومراقب يستقبلون الحجاج في ميقات قرن المنازل

وكلّفت الوزارة أكثرَ من 500 فني ومشرف صيانة ومراقب يعملون على مدار الساعة لاستقبال الحجاج، ومتابعة سير العمل، وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، إضافة لتكليف عدد من الأئمة والدعاة بإلقاء الدروس والكلمات عقب الصلوات المفروضة.