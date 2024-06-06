الحمود: لا تجزئ الأضحية إذا وجدت فيها هذه العيوب الأربعة.. وما كان مثلها أو أشدّ

وأضاف: "من الشروط لصحة الأضحية أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعًا؛ وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصحّ أضحيته؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء"، وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل". رواه مسلم".