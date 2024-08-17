للعموم والجهات.. دعوة رسمية لإبداء المرئيات عن "القواعد المُلزِمة لنقل البيانات الشخصية"

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، العموم والجهات المعنية، إلى إبداء مرئياتهم حول دليل إعداد القواعد المُشتركة المُلزِمة لنقل البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع"؛ التابعة للمركز الوطني للتنافسية "تيسير"؛ وذلك قبل نهاية 30 أغسطس 2024م.
ويهدف الدليل إلى وضع آلية لإعداد القواعد المشتركة الملزمة عند نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة لدولة أو منظمة دولية ليست ضمن قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي يتوافر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية.
يأتي إطلاق هذا الاستطلاع من منطلق حرص "سدايا"، على أن يكون مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة لا يقل عن مستوى الحماية المقرّر في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
ويمكن المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط الآتي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/BCR/Pages/default.aspx.