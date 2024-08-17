للعموم والجهات.. دعوة رسمية لإبداء المرئيات عن "القواعد المُلزِمة لنقل البيانات الشخصية"

يأتي إطلاق هذا الاستطلاع من منطلق حرص "سدايا"، على أن يكون مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة لا يقل عن مستوى الحماية المقرّر في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.