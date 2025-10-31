مذكرة تفاهم بين "شؤون الأسرة" و"تعزيز الصحة النفسية" في ملتقى الصحة العالمي

في خطوة تعكس حرص الجهات الوطنية على تعزيز الصحة النفسية للأسرة، وقّع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وذلك على هامش أعمال ملتقى الصحة العالمي في الرياض.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التوعية بالصحة النفسية، وتطوير الدراسات والبرامج، وإعداد الأدلة الإرشادية ذات العلاقة، إضافة إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات لدعم المبادرات المشتركة وتمكين الأسرة وأفرادها. كما تسعى الاتفاقية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الأسري.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود مجلس شؤون الأسرة لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، ودعم السياسات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الصحة النفسية للأسرة، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك وواعٍ.