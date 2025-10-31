مذكرة تفاهم بين "شؤون الأسرة" و"تعزيز الصحة النفسية" في ملتقى الصحة العالمي

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التوعية بالصحة النفسية، وتطوير الدراسات والبرامج، وإعداد الأدلة الإرشادية ذات العلاقة، إضافة إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات لدعم المبادرات المشتركة وتمكين الأسرة وأفرادها. كما تسعى الاتفاقية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الأسري.