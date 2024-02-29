ضِمن فعاليات يوم التأسيس.. "زهراء مكة" ينظم زيارات منزلية للجدات الناجحات

جدير بالذكر أن مبادرة "جدات ناجحات" أطلقها مركز الزهراء من ثمان سنوات وزار خلالها أكثر من ٥٠٠ جدة ناجحة على مستوى الوطن مباشرة، ومن خلال شراكات مجتمعية مختلفة، وبالشراكة مع جهات مجتمعية وفِرَق تطوعية؛ مما أكسبها قبولًا واستدامة.