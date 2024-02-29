ضِمن فعاليات يوم التأسيس.. "زهراء مكة" ينظم زيارات منزلية للجدات الناجحات

نظّم مركز حي الزهراء بمكة، زيارات منزلية للجدات الناجحات تزامنًا مع يوم التأسيس تستمر إلى منتصف شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس مجلس الإدارة عصام بن عبدالهادي البركاتي: نستهدف أكثر من ١٠٠ جدة ناجحة نقوم بتكريمهن وعرض سيرهن الخيرة للاستفادة من تجاربهن الناجحة وتذكير مجتمعهن الداخلي بحق الأمهات الكبار وأيضًا المجتمع الخارجي؛ نشرًا لثقافة توقير كبيرات السن واحترامهن وتقديرهن على ما بذلوا من جهود كبيرة لقيادة الأسرة إلى بر الأمان.
وفي الزيارة يتم سماع تجربتهن وتوجيه العديد من الاستفسارات لهن؛ منها مسيرة تأسيس المملكة العربية السعودية كيف كانت البدايات وكيف أصبحت الآن في مصافّ الدول المتقدمة مما سمعنه من الآباء والأجداد والجدات والأمهات.
وشاركت بعض الجهات المجتمعية بأحياء مختلفة كشراكة مجتمعية لتقديم مجموعة هدايا تعبر عن الوفاء؛ منها شهادة ودرع وهدية تراثية تذكارية وساعة الأذان، وتم السماح لضيوف شرف الزيارة بتقديم الهدايا بأسمائهم.
وبيّن "البركاتي" أنه سيتم في مناسبة عيد الفطر المبارك تنظيم حفل تكريم ومعايدة لهن.
جدير بالذكر أن مبادرة "جدات ناجحات" أطلقها مركز الزهراء من ثمان سنوات وزار خلالها أكثر من ٥٠٠ جدة ناجحة على مستوى الوطن مباشرة، ومن خلال شراكات مجتمعية مختلفة، وبالشراكة مع جهات مجتمعية وفِرَق تطوعية؛ مما أكسبها قبولًا واستدامة.