نيودلهي.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الصيني على هامش "اجتماع العشرين"

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين جانج؛ وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جمهورية الهند.