ترسيخ مهارات وإثراء حضاري.. "التعليم" تحتفي بـ"يوم اللغة العربي العالمي"

تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، تحت شعار: "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية"؛ تأكيداً لمساهماتها الغزيرة في إنتاج المعارف، وإثراء التنوّع الثقافي واللغوي للإنسانية.
وتسهم وزارة التعليم في ترسيخ مكانة اللغة العربية لدى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية؛ انطلاقاً من أهمية دورها في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، وإسهاماتها في استحداث المعرفة وتناقلها عبر التاريخ، والارتقاء بالحوار.
وتبذل "التعليم" جهوداً كبيرة لخدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها، من خلال ترسيخ مهارات الفهم القرائي والخط العربي في المناهج الدراسية، وكذلك تعزيز استخدامها في المنشآت التعليمية كلغة تواصل بين المعلمين والطلاب، وتحفيز الطلبة للمشاركة في المسابقات الخاصة بها، إضافةً إلى تشجيع الترجمة العلمية من اللغات الأجنبية إلى العربية، وإنشاء كليات وأقسام خاصة بها في الجامعات الحكومية والأهلية.
وتقدّم المبادرات والبرامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المدارس السعودية بالخارج وبعثات التعليم في الدول المضيفة، إضافةً إلى افتتاح المعاهد والمشروعات الداعمة لحضورها خارجياً، وخدمة المبتعثين وأبنائهم والجاليات العربية والإسلامية، وكذلك التعريف بالثقافة العربية على نطاقات واسعة.
وتحفّز الوزارة مشاركة منسوبيها والطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للغة العربية على مستوى المدارس في مناطق المملكة ومحافظاتها، ومكاتب وإدارات التعليم والجامعات والوزارة، وكذلك المنصات الرقمية مثل "مدرستي" و"روضتي"، إضافةً إلى القنوات التعليمية.