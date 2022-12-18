ترسيخ مهارات وإثراء حضاري.. "التعليم" تحتفي بـ"يوم اللغة العربي العالمي"

وتبذل "التعليم" جهوداً كبيرة لخدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها، من خلال ترسيخ مهارات الفهم القرائي والخط العربي في المناهج الدراسية، وكذلك تعزيز استخدامها في المنشآت التعليمية كلغة تواصل بين المعلمين والطلاب، وتحفيز الطلبة للمشاركة في المسابقات الخاصة بها، إضافةً إلى تشجيع الترجمة العلمية من اللغات الأجنبية إلى العربية، وإنشاء كليات وأقسام خاصة بها في الجامعات الحكومية والأهلية.