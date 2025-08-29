"لا تنخدع وتكون الضحية".. تجربة اجتماعية تكشف مخاطر التستر التجاري في السعودية

بأسلوب مباشر، أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حملة توعوية جديدة حملت شعار “لا تنخدع وتكون الضحية”، اعتمدت على تجربة اجتماعية صُورت بكاميرات خفية لكشف الطرق التي يُستدرج بها المواطنون إلى جريمة التستر دون أن يدركوا خطورتها.
الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل، وثّق مواقف واقعية عُرضت فيها مبالغ مالية مقابل استخدام أسماء مواطنين في أنشطة تجارية. بعضهم تردّد، فيما أبدى آخرون استعدادًا للقبول، ليجسّد المشهد حجم الإغراء وخطورة السقوط في الفخ.
ومن بين اللقطات اللافتة، مشهد في صالون حلاقة يعرض فيه شخص على مواطن تسجيل نشاط تجاري باسمه مقابل مبلغ مالي، في محاكاة دقيقة لأسلوب الإغراء الذي يقود إلى التستر التجاري، جريمة يعاقب عليها النظام الجديد بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال وإلغاء السجلات التجارية.
البرنامج أوضح أن الهدف من هذه الحملة هو تعزيز الوعي المجتمعي، والتحذير من العواقب الصارمة، ودعم جهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني عبر القضاء على هذه الظاهرة.