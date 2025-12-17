15 يومًا تفصل عن إلزام شركات الطرود بالعنوان الوطني

دعت الهيئة العامة للنقل الأفراد والمنشآت إلى التأكد من استخدام العنوان الوطني في جميع الشحنات البريدية، قبل بدء تطبيق القرار الذي يُلزم شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة لا تتضمن العنوان الوطني، اعتبارًا من مطلع شهر يناير المقبل، والمتبقي على تنفيذه 15 يومًا.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، وتسريع عمليات التوصيل، والحد من الاتصالات غير الضرورية بين مندوبي التوصيل والمستفيدين، بما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية لدى شركات نقل الطرود، ويحقق أعلى مستويات الدقة والانسيابية.

وأوضحت أن القرار يجسد التزام الهيئة بدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وحرصها على تطوير قطاع نقل الطرود، بما يعزز الاستدامة ويرسخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا القطاع.

وبيّنت الهيئة أن بإمكان الأفراد معرفة عناوينهم الوطنية عبر المنصة الرسمية للعنوان الوطني، إضافة إلى منصات «أبشر» و«توكلنا» و«صحتي» و«سبل»، مشيرة إلى أن اعتماد العنوان الوطني يسهم في تحديد مواقع المنازل والمنشآت بدقة، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، ودعم نمو التجارة الإلكترونية، إلى جانب تطوير مختلف الخدمات الحكومية.