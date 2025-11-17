مسكان تشارك في سيتي سكيب 2025 تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية"

وكشفت “مسكان” خلال مشاركتها عن مجموعة من المشاريع السكنية الجديدة التي تعيد تعريف مفاهيم السكن العصري وجودة التنفيذ، مدعومةً بعروض حصرية تشمل سحبًا على سيارة فاخرة، وخصومات واستردادات نقدية تصل إلى 150 ألف ريال، إلى جانب فلل مختارة تبدأ أسعارها من 611 ألف ريال، مع هدايا نوعية تشمل أنظمة المنزل الذكي وخدمة الصيانة الفندقية.