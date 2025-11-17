مسكان تشارك في سيتي سكيب 2025 تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية"

تستعد شركة مسكان – إحدى شركات مجموعة الفنار – للمشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بنسخته الثالثة تحت شعار “مستقبل الحياة الحضرية”، ضمن أكبر تجمع عقاري في المنطقة بمشاركة أكثر من 500 عارض من 120 دولة.
وكشفت “مسكان” خلال مشاركتها عن مجموعة من المشاريع السكنية الجديدة التي تعيد تعريف مفاهيم السكن العصري وجودة التنفيذ، مدعومةً بعروض حصرية تشمل سحبًا على سيارة فاخرة، وخصومات واستردادات نقدية تصل إلى 150 ألف ريال، إلى جانب فلل مختارة تبدأ أسعارها من 611 ألف ريال، مع هدايا نوعية تشمل أنظمة المنزل الذكي وخدمة الصيانة الفندقية.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لنجاح “مسكان” في نسخة العام الماضي، حيث رسّخت الشركة مكانتها كإحدى أبرز المطوّرين العقاريين في المملكة، من خلال مشاريعها المتكاملة التي تجمع بين التصميم الحديث، والاستدامة، وجودة الحياة.
وأكدت الشركة أن مشاركتها هذا العام تهدف إلى تعزيز حضورها الاستثماري محليًا ودوليًا، وتوسيع شراكاتها في السوق العقاري، بما يعكس رؤيتها في بناء مجتمعات سكنية حديثة ومستدامة تتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.