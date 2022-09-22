رئيس الجامعة العربية المفتوحة: ننظر بفخر وثقة نحو المستقبل

قال رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني أن الشعب السعودي ينظر بفخر كبير وثقة نحو المستقبل في اليوم الوطني الثاني والتسعون؛ من خلال ما تشهده المملكة اليوم من تطورات وإنجازات تعليمية متقدمة على الصعيدين المحلي والدولي، رافعًا التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
وقال الشهراني: " تحلّ علينا ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعون للمملكة العربية السعودية، ونستذكر فيها جهود توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، والذي وضع قواعد هذا البلد الشامخ، محافظا على الثوابت والقيم التي يعتز بها كل عربي مسلم، لتنطلق بعدها عجلة البناء والتطوير والتي لازالت مستمرة حتى الآن".
وأكد الشهراني أن التعليم الجامعي في المملكة حقق العديد من الإنجازات بفضل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين موضحاً "أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً في القطاع التعليمي، ورسمت من خلال رؤية السعودية 2030 انطلاقة جديدة في التميز والرقي وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتطوير قطاع التعليم، باعتباره ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم، لينطلق أبناء الوطن مبدعين في كافة القطاعات والمجالات".
يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة انطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.