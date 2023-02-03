إمام المسجد النبوي: الإكثار من ذكر الموت ودوام الاستعداد له يُذكّر بالآخرة ويُزهّد في الدنيا

وأردف "الثبيتي" أن من أسباب وجل القلوب العلم الموصل إلى الله والمعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتعود العطاء وتنوع الإحسان؛ فبه يكسب الوجل والخشية والرقة، ولو لم يكن من ثمار وجل القلوب إلا التلذذ بمناجاة الله والأنس به لكان أعظم يظفر به، قال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ? إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}.